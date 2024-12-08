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Сегодня, 15:03

Эквадор не смог договориться о товарищеском матче со сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас сообщил, что товарищеского матча между эквадорской командой и сборной России в 2025 году не будет.

«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ. Но в 2025 году матча с Россией не будет — мы решили играть с США», — приводит слова Эгаса Sport24.

Президент Федерации футбола Эквадора отметил, что никакого соглашение с РФС о матче подписано не было и на данный момент игра невозможна.

«Разговоров о будущем у нас тоже не было», — отметил Эгас.

18 ноября сообщалось, что РФС договорился о проведении товарищеских матчей сборной России против Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.

Источник: Sport24
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Сборная России по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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