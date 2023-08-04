Энрикес рассказал, что думает о возможном матче между сборными Чили и России

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, что думает о возможном товарищеском матче между сборными Чили и России.

«Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили бы позитивно отнеслись к возможности сыграть с командой России», — цитирует Энрикеса Sport24.

29-летний форвард выступает за сборную Чили с 2012 года. За это время он провел 14 игр, выиграв Кубок Америки-2015.