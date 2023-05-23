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Сегодня, 13:32

Эркинов считает, что переход сборной России в АФК хорошо повлиял бы на азиатские команды

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Было бы интересно. Это только дало бы больше развития азиатским странам в плане футбола. Россия хорошо повлияла бы на азиатские сборные, футбол бы прогрессировал. В Азии футбол постепенно развивается и у нас тоже хороший уровень игры. В Азии есть сильные сборные: Япония, Саудовская Аравия, Узбекистан. Остальные азиатские команды тоже развиваются», — приводит Metaratings.ru.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже РФС отложил решение о возможном переходе в Азию из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-torpedo-erkinov-perekhod-sbornoi-rossii-v-afk-khorosho-povliyal-by-na-aziatskie-sbornye-253283/
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)
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