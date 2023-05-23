Эркинов считает, что переход сборной России в АФК хорошо повлиял бы на азиатские команды

Полузащитник «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Было бы интересно. Это только дало бы больше развития азиатским странам в плане футбола. Россия хорошо повлияла бы на азиатские сборные, футбол бы прогрессировал. В Азии футбол постепенно развивается и у нас тоже хороший уровень игры. В Азии есть сильные сборные: Япония, Саудовская Аравия, Узбекистан. Остальные азиатские команды тоже развиваются», — приводит Metaratings.ru.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже РФС отложил решение о возможном переходе в Азию из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.