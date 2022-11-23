Эркинов считает, что Россия была бы одним из фаворитов Азиатской конфедерации футбола

23 ноября, 11:37
Нападающий «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России (0:0) и поделился мнение о возможном вступлении России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Мы остались довольны матчем со сборной России. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас. Конечно хотелось бы проводить такие встречи регулярно. Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций. С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить», — приводит слова Эркинова Sport24.
Он также заявил, что сборная России была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола. По его словам, там есть и другие очень сильные сборне, например Японии, Южной Кореи или Саудовской Аравии.
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Основные источники исследования