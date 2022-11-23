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Сборная России

23 ноября, 11:37

Эркинов считает, что Россия была бы одним из фаворитов Азиатской конфедерации футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России (0:0) и поделился мнение о возможном вступлении России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы остались довольны матчем со сборной России. Нам удалось сыграть с хорошим соперником, получили новый опыт. Не хватило только забитых мячей. Все очень плотно играли, поэтому было реализовано мало моментов как у них, так и у нас. Конечно хотелось бы проводить такие встречи регулярно. Играть против хороших команд всегда интересно. Получаешь много положительных эмоций. С какой сборной из Азии можно сравнить сборную России по силе? Думаю, с одной из лучших — Японией. С Саудовской Аравией тоже можно было бы сопоставить», — приводит слова Эркинова Sport24.

Он также заявил, что сборная России была бы одним из главных фаворитов в Азиатской конфедерации футбола. По его словам, там есть и другие очень сильные сборне, например Японии, Южной Кореи или Саудовской Аравии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-erkinov-rossiya-bylaby-odnim-iz-glavnykh-favoritov-v-aziatskoy-konfederatsii-futbola

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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