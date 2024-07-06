Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 06:45

Ерохин: «В последних матчах сборная России порадовала»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о нынешнем уровне сборной России.

«Конечно, было бы интересно посмотреть, как сборная выглядела бы на фоне лучших команд Европы. Тем более что ребята неплохо себя показали в последних матчах. Но это все такие умозрительные рассуждения. Говорить можно все, что угодно, а решает все футбольное поле. Какого результата добилась бы наша команда, участвуй в чемпионате Европы, смогла бы она вообще туда попасть, сейчас никто не может сказать. Когда будем играть с сильнейшими сборными, тогда и поймем, сильно мы отстаем или не очень», — приводит «РБ Спорт» слова Ерохина.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча — против Сербии и Белоруссии — и одержала в обоих победы со счетом 4:0.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Круговой: «Цель — вернуться в сборную России»