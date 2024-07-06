Ерохин: «В последних матчах сборная России порадовала»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о нынешнем уровне сборной России.

«Конечно, было бы интересно посмотреть, как сборная выглядела бы на фоне лучших команд Европы. Тем более что ребята неплохо себя показали в последних матчах. Но это все такие умозрительные рассуждения. Говорить можно все, что угодно, а решает все футбольное поле. Какого результата добилась бы наша команда, участвуй в чемпионате Европы, смогла бы она вообще туда попасть, сейчас никто не может сказать. Когда будем играть с сильнейшими сборными, тогда и поймем, сильно мы отстаем или не очень», — приводит «РБ Спорт» слова Ерохина.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча — против Сербии и Белоруссии — и одержала в обоих победы со счетом 4:0.