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Сегодня, 18:59

Ещенко — о танце брунейцев под «Знаешь ли ты»: «Молодцы, разбираются в музыке»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболисты сборной Брунея отправились в ночной клуб после поражения от России (0:11).

Ранее об этом сообщил Telegram-канал KubMash.

«Там же не профессионалы, а охранники и полицейские. Если они полупрофессионалы, то пусть что хотят, то и делают. Молодцы, что пели МакSим «Знаешь ли ты», разбираются в музыке», — сказал Ещенко «СЭ».

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
Сборная Брунея по футболу

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