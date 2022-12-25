Ещенко о сборной России: «Надо идти в Азию и играть международные турниры»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше. Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», — сказал Ещенко «СЭ».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.