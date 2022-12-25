Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:44

Ещенко о сборной России: «Надо идти в Азию и играть международные турниры»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет? Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше. Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет? Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», — сказал Ещенко «СЭ».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Андрей Ещенко
Футбол
РФС
1
1
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах Nord Stream
Терапевт предупредила о риске возникновения проблем с сердцем из-за гриппа
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Каррера: «Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает»
Вилков: «Если перейдем в Азию, то у судей будет дополнительный заработок и практика, в этом есть плюс»
Малафеев — о переходе РФС в Азию: «Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл»
«Россия в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко сейчас». Интервью Малафеева — о ЧМ в Катаре и переходе в Азию
Экс-вратарь «Локомотива» Абаев о переходе РФС в Азию: «Уровень европейцев будет повыше»
Непомнящий: «Похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Малафеев — о переходе РФС в Азию: «Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл»