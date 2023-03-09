Ещенко — о матчах против Ирана и Ирака: «Это очень необходимо для всего российского футбола»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что товарищеские матчи против Ирана и Ирака будут важными для сборной России.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие. Не бывает такого, что игра сборной может быть неважна, вне зависимости от статуса соперника. Это очень необходимо для всего российского футбола», -приводит Sport24 слова Ещенко.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.