Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:35

Алдонин: «Для всех любителей футбола матчи сборной России имеют большое значение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

«Не может не радовать то, что наша сборная выходит на эти матчи с хорошим настроем, с хорошей самоотдачей. То есть здесь даже вопрос не в уровне соперников, а именно в том, как наши футболисты действуют, с каким желанием играют. Да, понятно, что уровень сопротивления другой, но для всех любителей футбола матчи национальной команды имеют большое значение и такие победы — это радость.

Да и вообще, в последнее время сборная стабильно побеждает, общий фон и атмосфера вокруг команды хорошая. Понятно, что все хотят сильных соперников, но ситуация такова, что сейчас выбирать не приходится. Ну и главное, футболистам нужно собираться, играть и быть готовыми к возвращению в международные соревнования», — цитирует «РБ Спорт» Алдонина.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Алдонин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Маск счел интересными слова Путина о поддержке Харрис
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя