Алдонин: «Глушенков может иметь свое мнение, но я его не разделяю»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об играх за сборную России.

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

— Не люблю оценивать чьи-то реплики, — цитирует «Спорт День за Днем» Алдонина. - Раздувать пламя из этих слов не хотелось бы, — сказал Алдонин.

— Стоит ли вызывать Глушенкова в сборную России после таких слов?

— У каждого человека свое мнение. Я говорю лишь о своем — для меня игры сборной России значимы. За этой командой переживают не только в Москве и Санкт-Петербурге, за неё переживают в каждом городе нашей Родины. Понятно, что спортивная мотивация не максимальная сейчас, ведь играем только товарищеские матчи. Но все же. С возрастом его позиция может поменяться.

— Не заразился ли Максим «звездной болезнью»?

— Надо решать вопросы на футбольном поле. Он может иметь свое мнение. Но я его не разделяю — у меня есть свое. Тем не менее, его игра заслуживает уважения. И давайте прежде всего оценивать футболиста по его игре, а не словам.