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Сегодня, 16:54

Евгений Алдонин надеется вернуть похищенные деньги из банка «Замоскворецкий»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос по поводу расследования дела о хищениях вкладов бывших игроков национальной команды из банка «Замоскворецкий».

— На каком этапе расследование?

— Сейчас не готов ничего комментировать по делу, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

— Но вы надеетесь вернуть деньги?

— Надежда всегда есть. Надежда умирает последней.

Алдонин, а также Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров выступают потерпевшей стороной в деле о хищениях вкладов. По оценкам адвокатов, футболисты положили на счета банка около 350 миллионов рублей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-nadeetsya-vernut-pokhishchennye-dengi-iz-banka-zamoskvoretskiy
Евгений Алдонин
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