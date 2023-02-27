Алдонин: «Сейчас нельзя выбирать соперника. Надо играть с теми, кто согласится»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России с командой Ирака.

«Хорошо, что матч с Ираком состоится у нас в России. Не могу сказать, насколько это сильный соперник. Сейчас нельзя выбирать соперника, такой вопрос не стоит. Уже хорошо, что состоится товарищеская игра. Посмотрим на качество сборной России. Надо играть с теми, кто согласится», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что национальная команда России сыграет с Ираком в рамках товарищеского матча 27 марта в Сочи.