Латышонок о поле в матче против Вьетнама: «Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное»

Сегодня, 19:21
Вратарь сборной России Евгений Латышонок прокомментировал победу национальной команды в матче против Вьетнама (3:0).
— Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.
— Поле — огород?
— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.
— Требования Карпина тебе понятны?
— Да, понятно. Все объяснили.
— Ты доволен дебютом?
— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.
— Как восстанавливаться от такой жары?
— Сейчас водичку попьем и все, — сказал Латышонок.
Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.