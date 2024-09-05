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Сегодня, 19:21

Латышонок о поле в матче против Вьетнама: «Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь сборной России Евгений Латышонок прокомментировал победу национальной команды в матче против Вьетнама (3:0).

— Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции.

— Поле — огород?

— Конечно, не самого лучшего качества, но в целом нормальное. Бывало и не такое.

— Требования Карпина тебе понятны?

— Да, понятно. Все объяснили.

— Ты доволен дебютом?

— Хотелось сыграть, дебютировать. Рад, что так все сложилось.

— Как восстанавливаться от такой жары?

— Сейчас водичку попьем и все, — сказал Латышонок.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.

Гол Далера Кузяева в&nbsp;матче сборной России с&nbsp;Вьетнамом. Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Евгений Латышонок
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