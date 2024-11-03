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Ловчев: «Как только Карпин сказал фразу про то, что он не держится за пост главного тренера сборной России, его надо было выгонять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Как только Карпин сказал фразу про то, что он не держится за пост главного тренера сборной России, его надо было выгонять. Зачем он тогда обсуждает слова Глушенкова про то, что тот не видит смысла приезжать в сборную в текущих условиях. Ты же сам говоришь ровно тоже самое», — цитирует «ВсеПроСпорт» Ловчева.

В марте 2023 года Карпин на вопрос, может ли в сборной смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах, ответил: «Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?»

Источник: "ВсеПроСпорт"
Валерий Карпин
Евгений Ловчев
Футбол
Сборная России по футболу

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