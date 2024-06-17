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Сегодня, 02:57

Фабио Капелло признался, что скучает по России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фабио Капелло.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что скучает по России.

«Да, я скучаю по России», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Фабио Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 года по июль 2015 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию ЧМ-2014, в которой заняла третье место в группе H с 2 очками в 3 матчах и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Последним местом работы 77-летнего итальянца был китайский «Цзянсу», специалист работал в клубе с июня 2017 года по март 2018 года.

Источник: РБ Спорт
Фабио Капелло
Футбол
Сборная России по футболу
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