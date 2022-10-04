Экс-форвард «Зенита» Текке: «Перед каждым матчем говорят «нет расизму» и при этом наказывают Россию»

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке отреагировал на нежелание сборной Боснии и Герцеговины сыграть товарищеский матч с национальной командой России.

— Суть футбола — в уважении. Включаешь телевизор и перед каждым матчем видишь акции, там говорят «нет расизму». Футбол существует для того, чтобы объединять людей, а не наоборот. И при этом Россию наказывают. Это некорректно.

— Турция согласились бы сыграть товарищеский матч против России?

— Думаю, это вполне возможно. Футбол — это не война. Это игра. Все любят игры: футбол, баскетбол, гандбол. Нельзя за это наказывать людей. Ты можешь делать какие-то неправильные вещи по жизни или в политике, но от этого люди не станут меньше любить футбол. Все просто, — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Ранее некоторые футболисты сборной Боснии и Герцеговины заявили, что они против участия в товарищеском матче с российской командой. Матч между сборными должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.