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Сегодня, 20:54

Фатих Текке заявил, что Турецкая федерация футбола готова поддержать Россию

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке выразил мнение, что Турецкая федерация футбола поддержала бы возвращение России в мировой футбол.

«Если бы проводилось голосование, конечно, Турецкая федерация футбола проголосовала бы за возвращение России в международные турниры. Никаких сомнений. В Турции отлично относятся к русским, это всем известно», — цитирует Текке «РБ Спорт».

Российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Фатих Текке
Футбол
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