Федерация футбола ОАЭ проводит переговоры с РФС по организации матча со сборной России

В пресс-службе Федерации футбола ОАЭ прокомментировали информацию о том, что молодежная сборная U19 в конце мая проведет две игры со сверстниками из России.

«Мы рады сотрудничеству с РФС и довольны, что в конце мая наши юниоры встретятся с командой России. Пока договорились на уровне организации матчей молодежных сборных», — приводит Sport24 слова представителей пресс-службы Федерации футбола ОАЭ.

Также в пресс-службе высказались о возможности проведения матча между главными командами.

«Что касается главных команд, работа ведется. Возможность провести товарищеский матч на территории РФ? Пока нет обсуждений на эту тему. Мы хотим и дальше вести переговоры об организации матчей между футбольными сборными ОАЭ и России», — заявили в пресс-службе.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча — против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).