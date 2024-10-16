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Сегодня, 20:18

Федерация футбола Пакистана ждет ответа РФС по поводу возможного товарищеского матча

Микеле Антонов
Корреспондент
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Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал ответил на вопрос «СЭ» о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

«Федерация футбола Пакистана до сих пор не получила ответа от РФС. Перенос товарищеского матча на 2025 год? Все зависит от ответа РФС. Остается только ждать», — сказал Яшал «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу

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