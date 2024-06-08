Чалов: «Один из самых быстрых дублей в карьере. Хотелось забить и третий»

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал победу над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче.

— Очень рад, что забил два и мы победили! — цитирует форварда пресс-служба РФС.

— Это самый быстрый дубль в твоей карьере?

— Наверное, да, один из самых быстрых. Конечно, хотелось забить и третий, но ничего, возможно, в следующий раз.

— Что можешь сказать про игру и атмосферу?

— Очень классно, для болельщиков сделали классный перфоманс. Приехали артисты, был полный стадион.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.