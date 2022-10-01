Чалов: «Конечно, я хотел сыграть за сборную. Но это вопросы к Валерию Георгиевичу, что и почему»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отнесся к тому, что не сыграл за сборную России в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

«Расстроился, что не сыграл за сборную? Конечно, я хотел сыграть. Но это вопросы к Валерию Георгиевичу (Карпину), что и почему. Он не объяснял.

Я стал свежее? Просто стал чаще играть. Это совокупность всех факторов», — сказал Чалов.