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Сегодня, 14:11

Федоров: «ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус»

Мария Гусева
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Андрей Федоров, исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива», прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, мы не уйдем в Азию. Все-таки я надеюсь на лучшее, — цитирует Metaratings.ru Федорова. — Переход — это очень спорный вопрос. Пока наши руководители в РФС все за и против не взвесят, такого поспешного решения принимать не будут. Да и ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус.

Вопрос о возможном попадании через АФК на чемпионат мира кажется спорным. Нас отстранила ФИФА, так почему они не могут сделать то же самое, когда мы будем в АФК? Если мы будем в АФК, ФИФА и АФК не могут вновь принять решение о нашем бане? Или мы от этого застрахованы, и нам кто-то дает гарантии. Может повториться то же самое? И какой тогда смысл в этом переходе?".

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Андрей Федоров
УЕФА
ФИФА
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