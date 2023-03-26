Федун назвал футболистов сборной, игру которых отметил в матче с Ираком

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» отметил нескольких футболистов сборной России по итогам товарищеского матча с Ираком (2:0).

«Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провел, конечно, шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил еще Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая. И Соболева, который фактически был связующим звеном между атакой и нападением. Он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная. Еще бы отметил Глебова, который провел достаточно качественный матч», — сказал Федун «СЭ».

Ранее Федун похвалил сборную России за игру во втором тайме матча с Ираком.