Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав национальной команды России

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о включение 10 футболистов «Спартака» в расширенный состав сборной России.

«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра — так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», — приводит ТАСС слова Федуна.

В расширенный состав национальной команды России на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.