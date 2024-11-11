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Сегодня, 14:48

Фернандес заявил, что матч между сборными России и Боливии — это отличная идея

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Боливийский защитник «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Боливии.

«Думаю, идея провести товарищеский матч между сборными России и Боливии была бы отличной. Можно было бы провести один матч в России, а другой — в Боливии. Но на сегодняшний день трудно сказать, кто победил бы в этом матче. Я действительно не знаю. Если бы матч проходил в Боливии, то сборной России пришлось бы играть на высокогорье. А это все-таки достаточно трудные условия для тех, кто к такому не привык», — сообщил Фернандес Legalbet.

15 ноября Россия сыграет с командой Брунея в Краснодаре, а 19 ноября — со сборной Сирии в Волгограде.

Источник: Legalbet.ru
Сборная Боливии по футболу
Сборная России по футболу
Роберто Фернандес

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