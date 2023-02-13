Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры защитника Юрия Жиркова.

«Жирков — замечательный человек и фантастический футболист. Если он объявил о завершении карьеры, значит его время пришло. Мы должны уважать это решение», — сказал Мейра «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».