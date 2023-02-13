0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:39

Мейра — о Жиркове: «Это фантастический футболист»

Фернанду Мейра прокомментировал завершение карьеры Жиркова
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры защитника Юрия Жиркова.

«Жирков — замечательный человек и фантастический футболист. Если он объявил о завершении карьеры, значит его время пришло. Мы должны уважать это решение», — сказал Мейра «СЭ».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Фернанду Мейра
Юрий Жирков
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион мира Эдмилсон: «В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами»

Самедов: «Если у России нет перспектив в УЕФА, то надо уходить в Азию»