Фетисов о бойкоте Украины и Англии турниров УЕФА с участием россиян: «Да и хрен с ними»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» решение Футбольной ассоциации Англии и Украинской ассоциации футбола бойкотировать турниры под эгидой УЕФА, в которых будут участвовать российские команды до 17 лет.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные. Команды могут выступать на нейтральной территории без использования флага и гимна страны.

«Пусть не участвуют. Это из решение. Участие и запрет — два разных подхода. Причем здесь дети на самом деле... Может ли бойкот сказаться на проведении соревнований? Да и хрен с ними, не будет их и не будет. Это их решение», — сказал Фетисов «СЭ».

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании также отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.