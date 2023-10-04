ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира в случае их квалификации

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет, сообщает пресс-служба организации.

Футболисты из России смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Отмечается, что команда будет выступать без национального флага, гимна и только под названием «Российский футбольный союз».

Остальные решения ФИФА, которые были приняты 28 февраля 2022 года, останутся в силе до окончания СВО.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Однако, по информации Sky News, УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.