ФИФА отобрала у России очки за победу над Киргизией. Что случилось?

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня опубликовала очередной рейтинг сборных, в котором команда России опустилась на 37-е место, потеряв 4,85 балла. При этом в Цюрихе, похоже, исправили ошибку и вычли у нашей сборной очки, начисленную за победу над Киргизией (2:1).

В перерыве того товарищеского матча тренерский штаб нашей команды провел десять замен. Такое решение Валерия Карпина должно было привести к тому, что результат игры не учтут при составлении рейтинга. Дело в том, что в матчах первых сборных категории «А» может быть заявлено максимум пятнадцать запасных, из которых может быть использовано максимум шесть. Об этом говорится в правиле 3 правил игры.

Но по каким-то причинам в октябрьском рейтинге России добавили 2,69 балла, а у Киргизии их вычли. Теперь ошибка исправлена.

Кроме того, потеряны очки за ничью с Таджикистаном (0:0). Это 1,32 балла. Такой же результат с Узбекистаном (0:0) привел к потере еще 0,84 балла.