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14 ноября, 23:20

Молодежная сборная России победила «Флуминенсе» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Молодежная сборная России на выезде победила сверстников из «Флуминенсе» в товарищеском матче со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе Мануэля Шварца в Рио-де-Жанейро.

У россиян голы забили Никита Салтыков и Александр Кокшаров. У бразильцев отметился Иаго Насименто.

Молодежная сборная России одержала четвертую победу в этом году. Ранее национальная команда дважды победила сборную Китая U21 (1:0 и 6:0) и сборную Уругвая U20 (1:0).

16 ноября молодежная сборная России сыграет с «Ботафого» U-23, а 18 ноября — с «Сан-Кристованом».

Молодежная сборная России по футболу
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)

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