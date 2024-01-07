Фомин назвал два самых запоминающихся матча сборной России в 2023 году

Полузащитник сборной России и «Динамо» Даниил Фомин заявил, что для него матчи с командами Ирака и Катара стали самыми запоминающимися в 2023 году.

«Для себя отмечу в матчах за сборную в 2023 году игру с Ираком в Петербурге, был с капитанской повязкой. Также отмечу матч с Катаром, игра на стадионе чемпионата мира, довольно хороший соперник был», — цитирует Фомина ТАСС.

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0).

Фомин принял участие в пяти матчах сборной России в этом году.