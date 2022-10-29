Фомин заявил, что рад играм сборной России несмотря на соперников

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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин заявил, что соперник для сборной России по футболу не имеет значения, а важно само проведение игр.
«Для меня игра за сборную — мечта с детства. Поэтому если вызовут, то поеду. Хорошо, что все равно проводятся матчи. Я читал, что были варианты лучше, но какая разница? Игра за сборную есть игра за сборную», — приводит слова Фомина ТАСС.
Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования