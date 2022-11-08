Сычевой: «Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свое попадание в состав сборной России на товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.

Список из 30 футболистов, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды был объявлен в понедельник, 7 ноября.

«Спасибо за поздравления! Узнал о вызове не лично, а в соцсетях. Мы с моей будущей женой отдыхали, и вдруг мне начали приходить сообщения. Я открыл, а там пишут: «Поздравляем с попаданием в финальный список». Я был очень рад, до сих пор рад, эмоции переполняют.

Была ли это моя мечта, или я просто плыл в потоке и отдавался футболу? Скорее всего, второй вариант. Моей мечтой было поиграть в РПЛ. Видите, получается, что бог дал мне даже больше, чем я хотел. В итоге я оказался в сборной, приятно, что мне доверили это место. Постараюсь не подвести и остаться на том же уровне, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», — сказал Сычевой в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября. Игра против Узбекистана состоится 20 ноября в Ташкенте.