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Сегодня, 02:20

Форвард сборной Буркина-Фасо не слышал о запрете ФИФА на матч против России

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Нападающий сборной Буркина-Фасо и саудовского «Аль-Рияд» Мохамед Конате прокомментировал запрет проводить товарищеские матчи с командой России.

«Никогда о таком запрете не слышал. У нас есть люди, которые принимают решения о товарищеских играх, каждый делает свою работу. Конечно, было бы приятно сыграть против сборной России. Не знаю, посмотрим. Если получится, это будет очень круто», — сказал Конате Odds.ru.

Ранее глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, что ФИФА может принять карательные меры за игру с российскими футболистами.

Российские клубы и сборные с весны 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Источник: ODDS.ru
Мохамед Конате
Футбол
Сборная Буркина-Фасо по футболу
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