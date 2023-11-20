Нападающий сборной Кубы Диас: «Не расстроены результатом матча с Россией. Мы получили хорошую практику»

Нападающий сборной Кубы Даниэль Диас высказался о поражении в матче против России (0:8).

«Было достаточно сложно, Россия — очень сильный соперник. Но мы не расстроены результатом. Мы получили очень хорошую игровую практику. Возможно, повлиял длительный перелет и климатические условия. Я начал игру в бутсах, но затем мне пришлось поменять шипы», — сказал Диас.

Матч Россия — Куба состоялся в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Стадион «Волгоград Арена», на котором проходила игра, посетили 40 706 зрителей.