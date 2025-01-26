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Сегодня, 21:15

Веркаутерен: «Не думаю, что Бельгия будет препятствовать участию России в международных турнирах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном допуске российских клубов и сборных к международным турнирам.

«Позиция Бельгии относительно возвращения сборной России всегда была такой: мы следуем инструкциям и решениям УЕФА и ФИФА. Не думаю, что Бельгия будет препятствовать участию России в международных турнирах, если УЕФА и ФИФА примут такое решение», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов к международным турнирам уже в 2025 году.

Франк Веркаутерен
Сборная России по футболу
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