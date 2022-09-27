Франко Камоцци: «Вместо паузы на матчи сборных клубы РПЛ могли бы продолжить чемпионат»

Агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, считает, что в сборной России по футболу нет необходимости в период отстранения от международных соревнований.

«Думаю, в сборной команде нет особой необходимости в период отстранения от всех международных соревнований. Вместо паузы на матчи сборных клубы РПЛ могли бы продолжить чемпионат. На мой взгляд, так было бы намного лучше», — говорит Камоцци.

В мае УЕФА отстранил российские клубы и национальную команду от международных соревнований.