Сборная России. Новости
Футбол
Сборная России

16 ноября, 15:55

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поездке на BetBoom матч сборной России против Чили (0:2).

— Я ездил на обе игры сборной России (команда также играла с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), потому что мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки. Я часто не получаю время во время года, чтобы смотреть международные игры. Поэтому очень важно увидеть, как игроки играют не только на клубном уровне, но и на международном, потому что эти матчи очень разные, — сказал Кахигао «СЭ».

15 ноября сборная России уступила Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в BetBoom товарищеском матче — 0:2.

  • Симон Вирсаладзе

    На таблетках

    17.11.2025

    Он следующий на выход.

    16.11.2025

    Так жить, здоровья не хватит

    16.11.2025

    Время во время года? Микеле опять с гугловым переводчиком переводил?

    16.11.2025

    Вот и остался бы в Питере или Сочи!Упырь!

    16.11.2025

    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
