Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

16 ноября, 23:24

Футболист из сборной Брунея признался, что хотел бы остаться в России и играть за «Краснодар»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Брунея Хазик Касуфиль поделился впечатлениями от поездки в Краснодар на товарищеский матч со сборной России.

«Я впервые оказался в вашей стране. В городе очень красиво. Стадион просто великолепный», — приводит Metaratings.ru слова Касуфиля.

Также он ответил на вопрос о том, есть ли у него желание остаться в Краснодаре и начать играть за местную команду.

«Да, очень хотелось бы», — добавил футболист.

Матч между сборными России и Брунея прошел 15 ноября и завершился со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина. В этой встрече россияне одержали самую крупную победу в своей истории — предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября российская сборная в Волгограде сыграет с Сирией.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Футболисты сборной Брунея регулярно ходят развлекаться после выездных матчей
Футболист сборной Брунея прокомментировал поход в стриптиз-клуб после 0:11 от России
Сычев — о вечернике сборной Брунея: «Адаптируются быстро!»
Президент РФБ Кириленко считает, что нельзя называть позором футбольный матч России и Брунея
Ещенко — о танце брунейцев под «Знаешь ли ты»: «Молодцы, разбираются в музыке»
Колосков — о Дзюбе: «Мы сборную хотим в цирк превратить? Надо еще Симоняна заявить»
Сегодня
Вчера
Неделя