Футболист из сборной Брунея признался, что хотел бы остаться в России и играть за «Краснодар»

Полузащитник сборной Брунея Хазик Касуфиль поделился впечатлениями от поездки в Краснодар на товарищеский матч со сборной России.

«Я впервые оказался в вашей стране. В городе очень красиво. Стадион просто великолепный», — приводит Metaratings.ru слова Касуфиля.

Также он ответил на вопрос о том, есть ли у него желание остаться в Краснодаре и начать играть за местную команду.

«Да, очень хотелось бы», — добавил футболист.

Матч между сборными России и Брунея прошел 15 ноября и завершился со счетом 11:0 в пользу команды Валерия Карпина. В этой встрече россияне одержали самую крупную победу в своей истории — предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября российская сборная в Волгограде сыграет с Сирией.