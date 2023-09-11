Футболист Коваленко назвал необходимостью собираться со сборной России в условиях международной изоляции

Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Коваленко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о целях национальной команды.

«Мы сейчас под санкциями, редко собираемся. Для нас подобные матчи необходимы, чтобы не забывали старые наигровки, налаживали новые связи. Надеюсь, рано или поздно Россия вернется на международную арену», — сказал Коваленко «СЭ».

7 сентября сборная России сыграла вничью с Египтом (1:1) в первом товарищеском матче. Вторая встреча между командами пройдет 11 сентября.