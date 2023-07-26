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Сегодня, 17:18

Футболист «Краснодара» Батчи предложил провести товарищеский матч Россия — Ангола

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Анголы Жуан Батчи предложил провести товарищеский матч со сборной России.

«Почему бы и не организовать товарищеский матч между сборными Анголы и России. Думаю, в будущем это возможно. Это не зависит от моего решения, но я бы с удовольствием сыграл против команды России за свою сборную», — приводит слова Батчи Sport24.

На 12 сентября запланирован матч между сборными России и Катара, который должен пройти в Дохе.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Анголы по футболу
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
Жуан Батчи
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