Футболист медиалиги вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией

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Нападающий клуба медиалиги «БроукБойз» Салам Ашурмамадов получил вызов в сборную Таджикистана на товарищеский матч против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
В пресс-службе сборной Таджикистана сообщили, что окончательного списка с составом на предстоящую игру нет. Его планируют объявить 9 ноября.
Ранее 19-летний нападающий выступал за «Истиклол» и «Истравшан». В составе молодежной сборной страны провел три матча.
Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.
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