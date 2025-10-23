23 октября, 19:31
Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о походе национальной команды во «Вкусно — и точка».
Ранее телеканал «Матч Премьер» сообщал, что сборная Боливии посетила ресторан «Вкусно — и точка» после BetBoom товарищеского матча против России (0:3).
— После матча с Россией национальная сборная была в ресторане «Вкусно — и точка».
— Я там не был, но ребятам понравилось. Они провели матч, так что после этого можно и расслабиться. Нет проблем.
— В Боливии нет «Макдональдса»?
— Нет, в этой ситуации это нормально, можно было съесть что хочешь.
— Бургеры там классные?
— Да, уверен, что да.
Игра Россия — Боливия прошла 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».
Симон Вирсаладзе
Спасибо, но нет
24.10.2025
Кариока_двойка.
Сколько же там малолеток бездельников, прожирающих мамкины деньги, это ужас, 99% малолеток. Такое впечатление, они там живут, и ходят туда чаще чем в школу.
24.10.2025
Славомудр Приморский
Вот он, истинный итог импортозамещения! Хоть кому-то оно пришлось по вкусу )
23.10.2025
echo2011
А еще посетил бюро знакомств " В койку и точка"!
23.10.2025
Slim Tallers
А вы блевотина,блевотина. Есть же ещё и победнее жителей болот. Эфиопы приедут - так их вообще можно кормить просрочкой с пятёрочки. Правда,там очереди из пенсионеров.
23.10.2025
iipetroff
Видимо, миллион за приезд на игру остался в глубинах федерации футбола Боливии. А игроков сводили в ресторан. В смысле, в Макдак.
23.10.2025
Sergey Sparker
А может быть вкус его самого?
23.10.2025
Mario Nikitin
Вкусно у очка:rofl:
23.10.2025
Gagiga
Прекрасная новость из мира спорта.
23.10.2025