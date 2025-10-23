Видео
23 октября, 19:31

Футболист сборной Боливии рассказал, что команде понравилось во «Вкусно — и точка»: «Бургеры классные»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о походе национальной команды во «Вкусно — и точка».

Ранее телеканал «Матч Премьер» сообщал, что сборная Боливии посетила ресторан «Вкусно — и точка» после BetBoom товарищеского матча против России (0:3).

— После матча с Россией национальная сборная была в ресторане «Вкусно — и точка».

— Я там не был, но ребятам понравилось. Они провели матч, так что после этого можно и расслабиться. Нет проблем.

— В Боливии нет «Макдональдса»?

— Нет, в этой ситуации это нормально, можно было съесть что хочешь.

— Бургеры там классные?

— Да, уверен, что да.

Игра Россия — Боливия прошла 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».

10

  • Симон Вирсаладзе

    Спасибо, но нет

    24.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Сколько же там малолеток бездельников, прожирающих мамкины деньги, это ужас, 99% малолеток. Такое впечатление, они там живут, и ходят туда чаще чем в школу.

    24.10.2025

  • Славомудр Приморский

    Вот он, истинный итог импортозамещения! Хоть кому-то оно пришлось по вкусу )

    23.10.2025

  • echo2011

    А еще посетил бюро знакомств " В койку и точка"!

    23.10.2025

  • Slim Tallers

    А вы блевотина,блевотина. Есть же ещё и победнее жителей болот. Эфиопы приедут - так их вообще можно кормить просрочкой с пятёрочки. Правда,там очереди из пенсионеров.

    23.10.2025

  • iipetroff

    Видимо, миллион за приезд на игру остался в глубинах федерации футбола Боливии. А игроков сводили в ресторан. В смысле, в Макдак.

    23.10.2025

  • Sergey Sparker

    А может быть вкус его самого?

    23.10.2025

  • Mario Nikitin

    Вкусно у очка:rofl:

    23.10.2025

  • Gagiga

    Прекрасная новость из мира спорта.

    23.10.2025

