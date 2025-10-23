Футболист сборной Боливии рассказал, что команде понравилось во «Вкусно — и точка»: «Бургеры классные»

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о походе национальной команды во «Вкусно — и точка».

Ранее телеканал «Матч Премьер» сообщал, что сборная Боливии посетила ресторан «Вкусно — и точка» после BetBoom товарищеского матча против России (0:3).

— После матча с Россией национальная сборная была в ресторане «Вкусно — и точка».

— Я там не был, но ребятам понравилось. Они провели матч, так что после этого можно и расслабиться. Нет проблем.

— В Боливии нет «Макдональдса»?

— Нет, в этой ситуации это нормально, можно было съесть что хочешь.

— Бургеры там классные?

— Да, уверен, что да.

Игра Россия — Боливия прошла 14 октября в Москве на «ВТБ Арене».