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Сегодня, 22:31

Футболист сборной Брунея прокомментировал поход в стриптиз-клуб после 0:11 от России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Брунея Хазиг Касыфул прокомментировал «СЭ» информацию о походе в стриптиз-клуб после матча со сборной России (0:11).

Ранее об этом сообщил Telegram-канал KubMash.

«Это не должно было быть опубликовано», — сказал Касыфул «СЭ».

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.

Сборная Брунея по футболу

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