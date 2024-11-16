Футболисты сборной Брунея регулярно ходят развлекаться после выездных матчей

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, футболисты из Брунея часто развлекаются после матчей, в том числе посещая стриптиз-клубы или бары.

«Если футболистам предоставится такая возможность, они и сегодня пойдут туда. Когда брунейский клуб ДПММ играет в сингапурской лиге, они делают то же самое. Наказание? Думаю, ничего не случится. Руководство не хочет ничего предпринимать против футболистов», — сообщил «СЭ» источник.

Ранее Telegram-канал KubMash сообщил, что футболисты отдыхали в заведениях Краснодара после игры.

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.

В пятницу, 15 ноября, сборная Брунея в товарищеском матче проиграла России (0:11). Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.