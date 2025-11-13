Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили

13 ноября, 14:54
Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки и тренерский штаб национальной команды прибыли в Сочи.
Российскую сборную встретили в южном городе с караваем.
В субботу, 15 ноября, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.
Ранее пресс-служба РФС сообщила, что во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу (1:1), который состоялся 12 ноября в Санкт-Петербурге.
Artorixus
Тогда и сборная не нужна. С кем ёй прикажешь играть? А так, ещё ни разу не проиграли из-за бана, никому. Вот с Чили, можем, если так блекло будем играть, как с Перу сыграли.
13.11.2025
ValeraK
Не нужны эти цирковые матчи!)
13.11.2025
Sergey Sparker
С караваем это хорошо! Главное с клоуном в красном кафтане! Очень живописный клоун.
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
И побежали после хлеба-соли на пляжи!)ПыСы-из Питера в Сочи,отличный маршрут,прям по газовой трубе!))))
13.11.2025