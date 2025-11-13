Видео
13 ноября, 14:54

Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили

Алина Савинова

Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки и тренерский штаб национальной команды прибыли в Сочи.

Российскую сборную встретили в южном городе с караваем.

В субботу, 15 ноября, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу (1:1), который состоялся 12 ноября в Санкт-Петербурге.

  • Artorixus

    Тогда и сборная не нужна. С кем ёй прикажешь играть? А так, ещё ни разу не проиграли из-за бана, никому. Вот с Чили, можем, если так блекло будем играть, как с Перу сыграли.

    13.11.2025

  • ValeraK

    Не нужны эти цирковые матчи!)

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    С караваем это хорошо! Главное с клоуном в красном кафтане! Очень живописный клоун.

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    И побежали после хлеба-соли на пляжи!)ПыСы-из Питера в Сочи,отличный маршрут,прям по газовой трубе!))))

    13.11.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
