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Сегодня, 18:35

Футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре

Алина Савинова
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в Telegram-канале фото игроков с первой тренировки в Краснодаре.

На снимках спортсмены национальной команды под руководством Валерия Карпина занимаются на тренажерах и выполняют различные упражнения в зале.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
Сборная России по футболу

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