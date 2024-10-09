Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

9 октября, 18:04

В РФС объяснили, почему сборная России завершит тренировочный сбор в четверг

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин и Александр Головин на тренировке в Новогорске.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

В департаменте мероприятий РФС сообщили «СЭ» о плане сборной России после отмены товарищеского матча с Пакистаном.

«План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом еще в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Федора Черенкова в кинотеатре «Москва». Завтра на стадионе «Динамо» проведем открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия. Ее завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной. Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам», — сообщили «СЭ» в департаменте мероприятий РФС.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Шедевр Павлюченко, дубль Булыкина. Россия уже играла со сборной легионеров РПЛ — дело дошло до разгрома
Карпин — о проверке РУСАДА: «Их приезд удивил. Какой смысл приезжать, когда все разъезжаются»
Карпин: «Кто мог бы стать тренером из ребят? Наверное, Баринов и Глебов»
В РУСАДА прокомментировали новость о взятии допинг-проб у футболистов сборной России
В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России 19 ноября: «Осталось выбрать стадион»
Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя