Футбольная ассоциация Брунея пока не согласовала матч со сборной России в ноябре

Сегодня, 13:45
Футбольная ассоциация Брунея еще не достигла соглашения о проведении товарищеского матча против сборной России в ноябре.
«Переговоры о проведении международного товарищеского матча в рамках ноябрьского окна ФИФА возможны, но я пока не могу сказать большего на этот счет. Я жду возвращения команд из Таиланда, прежде чем мы примем окончательное решение», — приводит ТАСС заявление представительницы Футбольной ассоциации Брунея.
Ранее сообщалось, что соперниками сборной России в ноябрьскую международную паузу могут стать национальные команды Сирии и Брунея.
В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.