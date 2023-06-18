Габулов — о конфликте со Смоловым: «Федя осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать по-другому»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о конфликте с форвардом национальной команды Федором Смоловым на чемпионате мира-2018.

«Эту тему я для себя закрыл. Более того, мы с Федей попереписывались после этого интервью. Мне кажется, он все-таки понял и осознал, что некоторые вещи нужно воспринимать и транслировать на общественность по-другому», — цитирует Габулова Sport24.

Ранее Смолов заявил, что Габулов предъявил ему претензии после незабитого пенальти в матче с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года (2:2, по пенальти — 3:4). По словам форварда, дело чуть не дошло до драки.

Габулов провел за сборную России 10 матчей. Экс-голкипер является обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды.